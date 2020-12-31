В Афинах произошли беспорядки из-за продления карантина

Беспорядки произошли в среду вечером в городке Аспропиргос севернее Афин из-за того, что в районе продлили режим жесткого карантина до 6 января, сообщают местные СМИ.
Ковид-диссиденты и противники жестких мер собрались в среду вечером в районе Горица Аспропиргоса на мирную демонстрацию, которую показали и в прямом эфире местного телеканала, а затем часть участников стала забрасывать полицию коктейлями Молотова.
В беспорядках участвовали около 100 человек, бросавших камни и бутылки с зажигательной смесью.
В Аспропиргосе подобные инциденты были и в предыдущие дни. Ранее сообщалось, что беспорядки в Аспропиргосе устраивали цыгане, проживающие в нескольких районах городка.
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией власти Греции продлили до окончания рождественских праздников 7 января локдаун, введенный с 7 ноября. В ряде регионов был введен полный карантин.
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