В Афинах произошли беспорядки из-за продления карантина

Беспорядки произошли в среду вечером в городке Аспропиргос севернее Афин из-за того, что в районе продлили режим жесткого карантина до 6 января, сообщают местные СМИ.

Ковид-диссиденты и противники жестких мер собрались в среду вечером в районе Горица Аспропиргоса на мирную демонстрацию, которую показали и в прямом эфире местного телеканала, а затем часть участников стала забрасывать полицию коктейлями Молотова.

В беспорядках участвовали около 100 человек, бросавших камни и бутылки с зажигательной смесью.

В Аспропиргосе подобные инциденты были и в предыдущие дни. Ранее сообщалось, что беспорядки в Аспропиргосе устраивали цыгане, проживающие в нескольких районах городка.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией власти Греции продлили до окончания рождественских праздников 7 января локдаун, введенный с 7 ноября. В ряде регионов был введен полный карантин.