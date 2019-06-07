Гройсман ведет на выборы починенных и часть «Народного фронта»

Пятерку списка для похода на внеочередные выборы в Верховную Раду от политической партии «Украинская стратегия Гройсмана» возглавили действующий премьер-министр Владимир Гройсман, министр образования и науки Лилия Гриневич, министр Кабинета министров Александр Саенко, первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джаппарова и министр культуры Евгений Нищук.
Об этом передает «Интерфакс-Украина» со съезда партии «Украинская стратегия Гройсмана» в пятницу в Киеве.
В десятку также вошел Павел Яблонский — депутат нескольких созывов Винницкого городского совета (6-7), который последний раз баллотировался в горсовет в 2015 году от партии «Винницкая европейская стратегия».
Кроме того, в список вошел бывший замминистра финансов и экс-замглавы Администрации президента при Петре Порошенко Сергей Марченко, министр юстиции Павел Петренко, народные депутаты из фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук и Виктор Еленский.
Владимир Гройсман с 2006 по 2014 год был мэром Винницы. С 2014 года стал вице-премьер-министр Украины — министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в правительстве Арсения Яценюка. Позже в парламенте 8-го созыва прошел по списку партии «Блок Петра Порошенко» и стал председатель Верховной Рады. А в апреле 2016 года был назначен премьер-министром Украины. В парламент прошел по списку БПП.
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