Порошенко представил первую десятку своего списка

Первую пятерку партийного списка от партии «Европейская солидарность» на выборах в Верховную Раду возглавит лидер партии, пятый президент Украины Петр Порошенко. Второй номер в списке — председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Кандидатов в народные депутаты на проходящем в Киеве съезде «Европейской солидарности» представляет Порошенко. Всех кандидатов должен утвердить съезд партии.

Далее в «пятерке» — первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, командующий десантно-штурмовых войск ВСУ генерал-лейтенант Михаил Забродский, певица и волонтер София Федина.

Шестой номер — лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев. Седьмой номер — командир медицинского батальона «Госпитальеры» Яна Зинкевич, восьмой — бывший глава Львовской ОГА Олег Синютка.

Девятый номер — заместитель председателя Меджлиса Ахтем Чийгоз, десятый — вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Выступая на съезде Порошенко заявил, что партия «Европейская солидарность» идёт в парламент чтобы не допустить реванша пророссийский сил.

«Мы идём в парламент, чтобы не допустить реванша пророссийских сил», — сказал Порошенко на съезде партии в воскресенье.

Он подчеркнул, что его команда идёт а Верховную Раду , «чтобы никто и никогда не развернул Украину назад в сторону России, чтобы никто не остановил нас на полдороге в Евросоюз и НАТО, чтобы раскрученный нами маховик европейской и евроатлантической интеграции точно не остановили ни внешние силы, ни внутренняя пятая колонна».