Свежая социология: «Слуга народа» вне конкуренции, «Голос» укрепляет позиции

На внеочередных выборах в Верховную Раду в парламент есть шанс попасть у пяти партий: «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос».

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии за период с 26 мая по 7 июня.

Так, за президентскую партию «Слуга народа» готовы проголосовать 48,5% опрошенных украинцев, которые определились с выбором. Еще 11,8% респондентов выразили желание проголосовать за политсилу «Оппозиционная платформа — За Жизнь», 8,1% — за партию «Блок Петра Порошенко «Солидарность» («Европейская солидарность» — Ред.), 7,8% — за партию «Всеукраинское объединение «Батькивщина» и 5,6% — за партию «Голос».

Среди партий, которые пока не преодолевают необходимый 5% барьер оказались «Сила и честь», за которую готовы проголосовать 3,8% респондентов, Радикальная партия Олега Ляшко — 2,9%, ВО «Свобода» — 1,9% и «Гражданская позиция» — 1,8%.

За другие восемь партий выразили желание проголосовать менее 1% избирателей.

В частности, за партию «Оппозиционный блок» — 0,9%, «Наши» — 0,7%, «Видродження» — 0,6%, «Объединение «Самопомич»- 0,6%, «Украинская стратегия» — 0,5%, «Национальный корпус» — 0,4%.

За другие партии готовы проголосовать всего 3,6%.