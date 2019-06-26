Додон рассказал, как ему удалось обхитрить Плахотнюка

Президент Молдовы Игорь Додон признал, что вынужден был пойти на хитрость, чтобы отстранить Демократическую партию олигарха Владимира Плахотнюка от управления страной. Об этом он рассказал в интервью «Комсомольской правде», опубликованном в среду.
По его словам, переговоры с Демпартией после февральских выборов в парламент были провоцирующим маневром.
«Это был провоцирующий маневр, иначе мы не сошлись бы с правой партией Acum. Но это нормально. Я реалист. Ни одна партия, которая заключала союз с Плахотнюком, не выжила. Он всех сожрал. Где экс-премьер Владимир Филат, у которого была серьезная партия? В тюрьме. Где либералы, которые контролировали Кишинев? Где проевропейский чистенький экс-премьер Юрий Лянкэ? Где коммунисты, которые пошли с ним на сговор? Нет их. Я уверен: если бы мы сделали коалицию с Плахотнюком, к осени нас уже бы не было», — сказал президент.
Он отметил, что считает разрешение политического кризиса в стране своей победой.
«Я лично считаю, что в этой ситуации победил. Изначально все риски были мои. 8 июня я собрал свою фракцию партии социалистов и сказал: есть два сценария. Согласиться с решением Конституционного суда, согласно которому президента отстранили от власти и распустили парламент. Или мы договариваемся с правой партией Acum, идем на взаимные уступки и сегодня же избираем правительство. Но по второму сценарию есть риски, что на всех нас откроют уголовные дела. Мы не были уверены, что кто-то депутатов из трусости не сбежит, и мы окажемся без большинства в парламенте. Я рисковал не только собой, но и семьей. Было много угроз. Я знаю Плахотнюка. Он этого просто так не оставит. Я человек злой, и память у меня хорошая, но до его злопамятности мне далеко. У него ко мне личный счет», — добавил Додон.
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