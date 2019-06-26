Конституционный суд Молдовы в полном составе ушел в отставку

Действующий состав Конституционного суда Молдовы ушел в отставку. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу КС. Судья Вячеслав Запорожан будет осуществлять административные полномочия председателя КС до избрания нового руководителя.

Отставка произошла после разрешения в Молдове политического кризиса. Напомним, что во время него КС Молдовы выступал на стороне олигарха Владимира Плахотнюка, принимая решения, которые сам же потом бы вынужден отменить.