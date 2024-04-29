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Шмигаль: Україні вистачить коштів на виплати пенсій та субсидій

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Завдяки новому пакету допомоги від США уряду України вистачить коштів на соціальні виплати. Зокрема, йдеться про пенсії та субсидії.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, у новому пакеті фінансування від США передбачено $7,5 млрд прямої бюджетної допомоги.

При цьому він вказав, що цієї частини "бюджетного пазла" не вистачало, щоб закрити дефіцит бюджету до кінця 2024 року.

"Фактично ми точно впевнені, що цього року і наступного року ми профінансуємо всі соціальні платежі, всі пенсії, всі субсидії. Тобто все, що держава повинна виконати, ми будемо виконувати вчасно і в повному обсязі", - зазначив Шмигаль.

Шмигаль
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