5 гаджетов, которые должны быть у вашего ребенка

Отучать подростков от соцсетей и постоянного зависания в смартфоне - самая острая задача, которая стоит сегодня перед родителями. Но полностью лишить детей преимуществ теперешней реальности просто неразумно, тем более, что умеренное использование современных гаджетов приносит много пользы и удовольствия.

Чем заменить просмотр ленты в инстаграме, знают специалисты интернет-магазина Shop.kyivstar.ua.

Трекер

Очень полезный гаджет, позволяющий отслеживать местоположение ребенка, его состояние здоровья и массу других показателей. Трекер можно синхронизировать с родительским смартфоном или ребенка, а можно выбрать модель, у которой есть собственная сим-карта и нет необходимости подвязывать гаджет к другому устройству.

Проектор

Родители частенько отгоняют детей от телевизоров и компьютеров, отнимают смартфоны и планшеты, потому что окулист предупредил их рисках для здоровья. Если вы хотите полностью обезопасить глаза ребенка, специалисты советуют присмотреться к проектору, который дает отраженное изображение на стене, белой простыне или специальном белом экране наподобие экрана кинотеатра.

Наушники

Проводные или беспроводные наушники помогают наслаждаться музыкой, слушать полезные и интересные подкасты, учить язык и развиваться, не мешая окружающим.

“Наушники детям можно использовать с 8-10 лет, главное следить за громкостью звука, чтобы она не была слишком высокой. Можно купить наушники без проводов и не беспокоиться, что ребенок запутает их вокруг шеи или просто порвет,” - рекомендуют специалисты интернет-магазина “Киевстар”.

Кнопочный телефон

Простое устройство для звонков превосходит смартфоны по надежности аккумулятора и простоте меню. Смартфон быстро разряжается, поскольку батарее нужно поддерживать энергоемкий экран и процессор. Кнопочный сотовый телефон - отличное решение для звонков, которое подойдет для детей и подростков, которые в силу возраста вечно теряют и ломают вещи. Кроме того, “кнопка” в 5-7 раз дешевле смартфона по стоимости, так что это еще и выгодный гаджет.

Очки дополненной реальности

Этот полезный гаджет сделает образовательный процесс интересным и поможет лучше усвоить полученные знания. Очки позволяют видеть 3D модели, глядя на плоский рисунок или показывают сложные процессы и механизмы в движущейся объемной инфографике. Это отличная возможность изучать такие сложные предметы как физика и химия, биология и анатомия.

Старшие школьники и студенты могут получать удовольствие от работы с очками дополненной реальности, занимаясь дизайном и проектированием.

Таким образом, “умные” вещи способны принести в жизнь ребенка много интересного, обезопасить его и открыть ему новые возможности для развития и обучения. Просто попробуйте!