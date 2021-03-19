Зеленский подписал указ о Национальном фонде инвестиций

Президент Украины Владимир Зеленский инициирует создание Национального фонда инвестиций с целью создания благоприятных условий для реализации масштабных инвестиционных проектов, развития международного экономического сотрудничества и повышения роста конкурентоспособности экономики Украины.
Соответствующий указ № 103/2021 «О Национальном фонде инвестиций» опубликован на сайте главы государства в пятницу, 19 марта.
Согласно указу, Кабинету министров поручено в установленном порядке принять меры по созданию Национального фонда инвестиций и нормированию вопросов его деятельности, в частности, относительно определения направлений деятельности фонда, органов его управления и их полномочий, порядка формирования уставного капитала, источников формирования средств фонда, использования прибыли, осуществления контроля за деятельностью фонда, проведения независимого аудита.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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