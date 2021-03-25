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Зеленский подписал законы о налоговых льготах для крупных инвесторов
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Зеленский подписал законы о налоговых льготах для крупных инвесторов

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Зеленский подписал законы о налоговых льготах для крупных инвесторов

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг подписал инициированный им закон № 1294-IX о налоговых стимулах для инвестиционных проектов со значительными инвестициями, который парламент принял 2 марта текущего года, сообщается на сайте главы государства.

Согласно этому документу, до 2035 года от налогообложения ввозной пошлиной освобождается оборудование, ввозимое в Украину для реализации инвестиционных проектов в соответствии с законом «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями». Налоговые льготы предоставляются при условии, что ввозимые товары изготовлены не ранее чем за три года до даты их ввоза в Украину, не были в использовании, а также не происходят из государства-оккупанта, государства-агрессора, или с оккупированной территории Украины. Перечень и объемы ввоза таких товаров утверждаются Кабинетом министров Украины вместе с заключением специального инвестиционного договора.

Кроме того, глава государства подписал инициированный им закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения субъектов хозяйствования, реализующих инвестиционные проекты со значительными инвестициями в Украине» № 1293- IX, принятый Верховной Радой 2 марта.

Согласно этому закону, до 2035 года, освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость (НДС) операции по ввозу в Украину оборудования и комплектующих, ввозимых для реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями.

Освобождаются от налогообложения налогом на прибыль предприятий инвесторы, являющиеся стороной специального инвестиционного договора, заключенного в соответствии с законом «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями». Освобождение от налога на прибыль предусмотрено после ввода в эксплуатацию объекта инвестиционного проекта на пять лет при условии выполнения инвестором своих обязательств по специальным инвестдоговорам.

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Кроме того, закон позволяет органам местного самоуправления до 2035 года уменьшать ставки земельного налога и арендной платы за землю государственной и коммунальной собственности или освобождать от уплаты земельного налога за земельные участки, используемые в рамках реализации инвестиционных проектов со значительными инвестициями.

«Реализация этих законов будет способствовать привлечению в Украину стратегических инвесторов, повышению инвестиционной привлекательности страны, а также росту конкурентоспособности украинской экономики благодаря внедрению государственной поддержки крупных инвестиционных проектов, в частности путем предоставления налоговых стимулов», — отмечается в сообщении.

инвестиции, Владимир Зеленский
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