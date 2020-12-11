Зеленский ставит задачу завоевать доверие инвесторов

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что защита прав инвесторов в стране является одним из ключевых заданий для украинской власти на 2021 год.
«Для нас ключевым заданием на 2021 год является обеспечение законности, повышение доверия со стороны инвесторов и защита их прав», — сказал Зеленский в приветственном обращении в ходе онлайн-конференции «Украина: инвестиционная гавань во время перемен» в пятницу.
Президент подчеркнул, что это также важно для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом, которое, по словам Зеленского, имеет ключевое значение для обеспечения макроэкономической стабильности в Украине.
«Мы продолжим создавать благоприятную среду в Украине, чтобы бизнес мог инвестировать, расширятся и открывать новые рабочие места», — подчеркнул глава государства.
Как сообщается на сайте главы государства, мероприятие, организованное правительственным Офисом по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest при поддержке Программы USAID «Конкурентоспособная экономика Украины», собрало около тысячи участников — представителей бизнес-сообщества из более чем 60 стран мира.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем видеообращении отметил, что в 2021-2022 годах планируется заключения концессионных соглашений по морским портам, дорогам, аэропортам, железной дороге и другим объектам инфраструктуры. Способствовать улучшению инвестиционного климата в Украине будет, как ожидается, и ожидаемое принятие Верховной Радой закона о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями.
Участники мероприятия также обсудили Стратегию привлечения инвестиций в экономику Украины.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016