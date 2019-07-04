Нацбанк продолжает укреплять гривну

Нацбанк Украины на четверг, 4 июля, укрепил официальный курс гривны на 13 копеек – до 26,0448 гривны за доллар против 26,1790 гривны за доллар в среду. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,4124 грн против 29,5849 грн накануне.