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В Украине ожидается плохой урожай плодов и ягод

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В Украине ожидается плохой урожай плодов и ягод

Урожай плодов и ягод в Украине в текущем сезоне может сократиться на четверть по сравнению с предыдущим из-за неблагоприятных погодных условий, считает председатель Украинской ассоциации аграрного экспорта Дмитрий Крошка.
«Предстоящий сезон однозначно станет менее урожайным по сравнению с предыдущим. Мы можем увидеть на четверть снижение производства в промышленных хозяйствах семечковых, косточковых и ягодных культур, которые традиционно выращиваются в Украине. Производители жалуются на дождливую весну, засушливое лето, за счет стремительных перепадов температур — град. Впереди еще два месяца, которые за счет погодных условий будут, как лотерея, для производителей семечковых культур», — сообщил он на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина».

По словам Крошки, урожай яблок в Украине в текущем сезоне от промышленных производителей может сократиться на 30%.

«Если в 2018 году мы собирали 655 тыс. тонн яблок разного качества и разных сортов, то сегодня общий вал мы ожидаем на уровне 460 тыс. тонн, что однозначно будет иметь влияние на весь рынок и производство продуктов, которые являются производными, в частности», — указал глава ассоциации.

В 2018 году промышленники собрали 45 тыс. тонн косточковых культур, в этом году урожай может составить около 38 тыс. тонн.

«Мы ожидаем падение производства традиционных ягодных культур в Украине из-за погодно-климатических условий с 26 тыс. тонн до 23 тыс. тонн. Наряду с этим за счет вступления в плодоношение существенных площадей голубики объемы производства этой культуры будут увеличены. В прошлом году мы собрали около 3 тыс. тонн этой культуры, в этом году выйдем на 4 тыс. тонн, что для украинского рынка значительно, и прогнозируем, что по итогам будущего маркетингового года выйдем на рост экспорта», — сказал Крошка.

Он отметил, что логичным на этом фоне будет рост цен на весь ассортимент производимой в Украине плодово-ягодной продукции. Наиболее ощутимым может стать рост цены на яблоки, при этом цена на голубику может оставаться стабильной или даже снизиться. В то же время остается неизвестным соотношение высокого и низкого качества собранного урожая плодово-ягодных культур в структуре производства.

Крошка также сообщил, что в сезоне 2018/2019 экспорт Украиной яблок вырос в 1,6 раза — до 55,6 тыс. тонн за счет спроса на украинское яблоко, в то же время груш — сократился в 1,7 раза, до 434 тонн.

Украина увеличила экспорт грецкого ореха за этот период на 45% — до 48,5 тыс. тонн и этот показатель продолжит рост благодаря вступлению в плодоношение ореха, площади под которым расширяются из года в год.

Как отметил глава ассоциации, на сокращение экспорта косточковых культур (вишни, черешни, сливы) влияет отсутствие технологий по предпродажной подготовке продукции в части охлаждения, упаковки продукции. Кроме того, экспорт сдерживает неразвитая логистика поставки свежей продукции косточковых культур.

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«Мы имеет серьезное падение по экспорту сливы (с 8 тыс. тонн до 133 тонн — Ред.). Это связано с тем, что основным рынком сбыта для украинской сливы был ЕС, где в прошлом сезоне местные производители имели серьезные объемы производства. Украинские производители не смогли конкурировать с европейскими и реализовывали сливу в основном на внутреннем рынке», -сообщил Крошка.

По его словам, экспорт ягодных культур (земляника, малина, голубика) в сезоне 2018/2019 сократился, что связано с недостаточной обеспечением предпродажной подготовкой для свежих культур.

урожай, ягоды, плоды
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