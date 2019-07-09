Глава Фонда госимущества Трубаров задержан НАБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в кабинете и. о. главы Фонда государственного имущества Виталия Трубарова.

Об этом Экономической правде сообщил источник в Кабинете министров.

«Чиновник задержан. Сейчас проводится обыск с выемкой документов. Трубаров задержан», — сообщил источник.

В то же время вице-премьер-министр Украины Павел Розенко опровергает информацию о задержании детективами НАБУ и.о. главы Фонда государственного имущества Украины (ФГИ) Виталия Трубарова.

«Здесь прошла информация, что задержан и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров... А кто же у меня сейчас на заседании правительственного комитета присутствует», — написал Розенко во вторник на своей странице в соцсети Фейсбук.

При этом вице-премьер опубликовал в соцсети фотографию Трубарова на заседании комитета.

Напомним, также в этот вторник, 9 июля, проходят обыски в ГФС на Волыни, где расследуют нанесение ущерба государству на 190 миллионов гривен.