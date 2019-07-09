Глава Фонда госимущества Трубаров задержан НАБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в кабинете и. о. главы Фонда государственного имущества Виталия Трубарова.
Об этом Экономической правде сообщил источник в Кабинете министров.
«Чиновник задержан. Сейчас проводится обыск с выемкой документов. Трубаров задержан», — сообщил источник.
В то же время вице-премьер-министр Украины Павел Розенко опровергает информацию о задержании детективами НАБУ и.о. главы Фонда государственного имущества Украины (ФГИ) Виталия Трубарова.
«Здесь прошла информация, что задержан и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров... А кто же у меня сейчас на заседании правительственного комитета присутствует», — написал Розенко во вторник на своей странице в соцсети Фейсбук.
При этом вице-премьер опубликовал в соцсети фотографию Трубарова на заседании комитета.
Напомним, также в этот вторник, 9 июля, проходят обыски в ГФС на Волыни, где расследуют нанесение ущерба государству на 190 миллионов гривен.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016