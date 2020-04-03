Из-за морозов Украина может потерять значительную часть урожая ягод и фруктов

Минусовые температуры в Украине, которые наблюдались на текущей недели практически по всей стране, могут привести к потере до 80% урожая косточковых культур и до 50% — ягодных культур, прогнозирует директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Катерина Зверева.
«Абрикос и другие косточковые культуры (персик, черешня и даже некоторые сорта сливы) зацвели раньше обычных сроков вследствие высоких температура воздуха в марте. Однако с конца марта вернулись ночные заморозки, которые были губительными для цветов косточковых культур, ведь абсолютное большинство садоводов Украины по-прежнему не имеют современных систем защиты от заморозков. Кроме того, холодная погода во время цветения препятствовала опылению садов пчелами, от чего в значительной степени зависит хороший урожай косточковых культур и их качество», — сказал она в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».
Что касается ягод, то УПОА на этой неделе получила сразу несколько сообщений от украинских производителей голубики по поводу серьезного ущерба вследствие снижения температуры воздуха в конце прошлого месяца.
«Вследствие аномально теплой зимы и существенного потепления в течение марта голубика во многих регионах Украины почти начала цвести, однако в начале этой недели ударили морозы. Ухудшило ситуацию то, что после кратковременного потепления заморозки снова вернулись», — заметила Зверева.
Согласно исследованиям УПОА, наиболее пострадала голубика сорта «Чендлер», потери потенциального урожая которой в некоторых регионах оценивают более чем в 50%. Также существенно пострадал сорт «Дюк», который является одним из самых популярных среди отечественных фермеров.
«Потери по косточковым культурам могут достичь 80% от потенциального урожая, по ягодным — 50%», — отметила директор по развитию УПОА.
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