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США не продадут Турции истребители F-35

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США не продадут Турции истребители F-35

Соединенные Штаты не могут поставлять Турции истребители F-35, которая купила системы ПВО российского производства. Об этом президент США Дональд Трамп сказал во время общения с журналистами в Белом доме, сообщает издание Defense News .

«Мы сейчас говорим Турции, что, поскольку вы действительно были вынуждены купить другую ракетную систему, мы не собираемся продавать вам истребители F-35», - заявил Трамп.

В то же время президент не сказал, будет ли он вводить санкции против Турции в рамках закона CAATSA (Акта противодействия противникам Америки из-за санкций).

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Ранее и.о. министра обороны США Марк Эспер во время слушаний в Сенате касательно утверждения его в должности главы Пентагона заявил, что отказ Турции отменить соглашение с россиянами, несмотря на неоднократные требования Вашингтона, является "неверным" шагом, который разочаровывает США и заставляет реагировать в ответ.

Турция, политика Трампа, F-35
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