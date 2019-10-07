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Трамп пригрозил «разрушить и уничтожить» экономику Турции

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Трамп пригрозил «разрушить и уничтожить» экономику Турции

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter пригрозил «уничтожить» экономику Турции в том случае, если Анкара «перейдет черту».

Трамп написал, что уже поступал так раньше, не уточнив, что имеет в виду. «Они (турки — Ред.) вместе с Европой и другими должны следить за задержанными бойцами ИГ („Исламское государство“) и их семьями», — написал Трамп на фоне подготовки Анкарой военной операции в Сирии.

Он добавил, что США сделали в регионе «гораздо больше, чем кто-либо мог ожидать», включая «захват 100% халифата ИГ». Теперь другие должны «защищать свою собственную территорию» в регионе, заключил Трамп.

Министерство обороны США в понедельник также заявило, что не поддерживает планируемую Турцией операцию на севере Сирии. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Министерство обороны ясно сказало Турции — как сделал и президент — что мы не одобряем операцию Турции на севере Сирии. Вооруженные силы США не поддержат и не будут участвовать в любой подобной операции», — говорится в заявлении представителя ведомства Джонатана Хоффмана, которое цитирует Reuters.

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7 октября президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что Соединенные Штаты начали выводить войска с северо-востока Сирии, где Анкара намерена провести операцию по созданию зоны безопасности. 1 октября Эрдоган сообщил, что Турция намерена действовать самостоятельно в вопросе создания зоны безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, поскольку ей не удалось достичь желаемого результата на переговорах с американской стороной. 6 октября президент Турции провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, по итогам которых Белый дом сообщил, что Вашингтон не станет поддерживать и каким-либо образом участвовать в военной операции Турции на севере Сирии, а американские военные не будут находиться поблизости от места ее проведения.

Турция, Дональд Трамп
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Понедельник, 7 октября 2019
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