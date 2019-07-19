Минимальную зарплату в США намерены повысить до $15 за час

Палата представителей американского Конгресса приняла законопроект, который предусматривает повышение до 2025 года почасовой минимальной зарплаты до $15. Инициативу поддержали в основном представители демократической партии, которая составляет большинство в нижней палате, сообщает The Hill.

«Законодательство стало компромиссом между либеральными и центристскими демократами, которые дебатировали о том, насколько значительным должно быть повышение зарплаты, и будет ли действовать этот уровень по всей стране», — замечает издание.

В то же время ожидается, что этот законопроект не будет поддержан Сенатом, который контролируется республиканским большинством.