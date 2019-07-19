Новая глава Еврокомиссии намерена вести диалог с Россией с «позиции силы»

Бывшая министр обороны ФРГ, занявшая накануне пост главы Еврокомиссии, Урсула фон дер Ляйен заявила: необходимо сохранять санкции в отношении России и в то же время предлагать ей диалог. Такое заявление она сделала в интервью итальянскому изданию La Repubblica.
«Мы являемся свидетелями некоторого враждебного отношения со стороны России: от нарушения международных законов, таких как аннексия Крыма, до попытки максимально разделить Европу», — сказала фон дер Ляйен.
По ее словам, Кремль «не прощает никакой слабости». «С нашей позиции силы мы должны поддерживать санкции и в то же время предлагать диалог», — уверена глава Еврокомиссии. Она добавила, что ЕС совершенствуется в борьбе против клеветнических кампаний и фейковых новостей.
«Наша привилегия как демократии в том, чтобы отвечать прозрачностью, свободой прессы и открытой дискуссией», — добавила она.
Фон дер Ляйен, еще будучи на посту главы Минобороны Германии, говорила о необходимости вести диалог с Москвой с позиции силы. «Президент Путин не воспринимает никакой слабости. Признание или снисхождение не сделают его более дружественным», — поясняла она свою позицию в апреле прошлого года.
Европарламент во вторник утвердил фон лер Ляйен на посту главы Еврокомиссии.
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