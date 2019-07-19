В офисе инвестгруппы ICU тоже идут обыски

Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в центральном офисе инвестиционной группы ICU в Киеве в рамках так называемого дела «Роттердам+». Об этом со ссылкой на заявление компании сообщает «Интерфакс-Украина».

Компания заявляет, что ранее полностью удовлетворила все запросы НАБУ на предоставление информации, и расценивает эти следственные действия «не иначе как попытку оказать на нее давление, которое имеет явный политический контекст».

Согласно сообщению ICU, обыск проводится в рамках так называемого дела «Роттердам+» — открытого в марте 2017 года уголовного производства в отношении должностных лиц НКРЭКУ по факту возможного нарушения (№ 52017000000000209).

Владельцем группы является ее топ-менеджмент: управляющим партнерам Макару Пасенюку и Константину Стеценко принадлежит соответственно 45,011005% и 44,992663% акций, еще 9,996332% — экс-министру энергетики и угольной промышленности Владимиру Демчишину.

Ранее совладельцем и главой совета директоров группы была Валерия Гонтарева, которую по предложению пятого президента Петра Порошенко парламент в июне 2014 года утвердил в должности главы Национального банка.

Помимо этого, некоторое время в ICU работал Дмитрий Вовк, впоследствии возглавивший НКРЭКУ.

Как сообщалось, Соломенский райсуд Киева в начале 2018 года предоставил НАБУ доступ к документам ICU Investment Management Ltd. по покупке в интересах любых лиц евробондов ДТЭК в период с марта 2015 года по апрель 2016 года и их продаже с апреля 2016 до конца 2017 года.

«В ходе досудебного расследования установлено, что компаниями — ICU Investment Management Ltd., CIS Opportunities Fund SPC Ltd. та Global Opportunities Fund SPC Ltd., входящими в группу ICU, где ранее работал глава НКРЭКУ, в период с сентября 2015 года по май 2016 года на Ирландской фондовой бирже осуществлялась покупка ценных бумах, эмитентом которых является DTEK Finance plc», — указано в судебных материалах.

По данным НАБУ, после принятия НКРЭКУ Порядка формирования прогнозной ОРЦ электроэнергии (формулы «Роттердам+») стоимость купленных ICU евробондов ДТЭК возросла на 60%.

«Указанные факты могут свидетельствовать о том, что благодаря принятому главой и членами НКРЭКУ постановлению № 289 стоимость купленных ICU Investment Management Ltd., CIS Opportunities Fund SPC Ltd. та Global Opportunities Fund SPC Ltd. еврооблигаций DTEK Finance plc. значительно выросла, что позволило неустановленным следствием лицам, в интересах которых действовала НКРЭКУ, получить сверхприбыли», — говорится в материалах НАБУ.

В ICU опровергают все обвинения и заявляют: все операции были рыночными и осуществлены в полном соответствии с законодательством.

Напомним, что в эту пятницу, 19 июля, НАБУ также проводит обыски в корпорации «Богдан», а также в клубе «5 элемент».