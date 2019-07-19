Войти
Зеленский больше не будет просить Парубия созвать Раду
официально
Зеленский больше не будет просить Парубия созвать Раду
Личная встреча Путина и Зеленского пока не обсуждается
дружба народов
Личная встреча Путина и Зеленского пока не обсуждается

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

В офисе инвестгруппы ICU тоже идут обыски

44
В офисе инвестгруппы ICU тоже идут обыски

Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в центральном офисе инвестиционной группы ICU в Киеве в рамках так называемого дела «Роттердам+». Об этом со ссылкой на заявление компании сообщает «Интерфакс-Украина».

Компания заявляет, что ранее полностью удовлетворила все запросы НАБУ на предоставление информации, и расценивает эти следственные действия «не иначе как попытку оказать на нее давление, которое имеет явный политический контекст».

Согласно сообщению ICU, обыск проводится в рамках так называемого дела «Роттердам+» — открытого в марте 2017 года уголовного производства в отношении должностных лиц НКРЭКУ по факту возможного нарушения (№ 52017000000000209).

Владельцем группы является ее топ-менеджмент: управляющим партнерам Макару Пасенюку и Константину Стеценко принадлежит соответственно 45,011005% и 44,992663% акций, еще 9,996332% — экс-министру энергетики и угольной промышленности Владимиру Демчишину.

Ранее совладельцем и главой совета директоров группы была Валерия Гонтарева, которую по предложению пятого президента Петра Порошенко парламент в июне 2014 года утвердил в должности главы Национального банка.

Помимо этого, некоторое время в ICU работал Дмитрий Вовк, впоследствии возглавивший НКРЭКУ.

Как сообщалось, Соломенский райсуд Киева в начале 2018 года предоставил НАБУ доступ к документам ICU Investment Management Ltd. по покупке в интересах любых лиц евробондов ДТЭК в период с марта 2015 года по апрель 2016 года и их продаже с апреля 2016 до конца 2017 года.

«В ходе досудебного расследования установлено, что компаниями — ICU Investment Management Ltd., CIS Opportunities Fund SPC Ltd. та Global Opportunities Fund SPC Ltd., входящими в группу ICU, где ранее работал глава НКРЭКУ, в период с сентября 2015 года по май 2016 года на Ирландской фондовой бирже осуществлялась покупка ценных бумах, эмитентом которых является DTEK Finance plc», — указано в судебных материалах.

По данным НАБУ, после принятия НКРЭКУ Порядка формирования прогнозной ОРЦ электроэнергии (формулы «Роттердам+») стоимость купленных ICU евробондов ДТЭК возросла на 60%.

«Указанные факты могут свидетельствовать о том, что благодаря принятому главой и членами НКРЭКУ постановлению № 289 стоимость купленных ICU Investment Management Ltd., CIS Opportunities Fund SPC Ltd. та Global Opportunities Fund SPC Ltd. еврооблигаций DTEK Finance plc. значительно выросла, что позволило неустановленным следствием лицам, в интересах которых действовала НКРЭКУ, получить сверхприбыли», — говорится в материалах НАБУ.

Читайте также: Избиратели 94 округа привезли домой к Кононенко грузовик его политического мусора

В ICU опровергают все обвинения и заявляют: все операции были рыночными и осуществлены в полном соответствии с законодательством.

Напомним, что в эту пятницу, 19 июля, НАБУ также проводит обыски в корпорации «Богдан», а также в клубе «5 элемент».

НАБУ, ICU
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 19 июля 2019
Четверг, 18 июля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Сергей Гайдай
Сергей Гайдай
политтехнолог

Это не пророссийский реванш – это тотальная жажда расправы и возмездия

Электоральное цунами продолжается. Волна событий катит нас к третьему туру президентских. Недовольство украинскими политиками накопленное за все 28 лет и окончательно оформившееся за последние пять лет президентства Порошенко, отмеченного самым высоким уровнем цинизма и лжи, сделали свое дело - народ хочет перемен. И не просто перемен - радикальных перемен! Таких, что бы с политической карты Украины это цунами смело всех бывших без остатка.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Независимость Центробанка или экономический рост

Экономическая стабильность и экономический рост - не тождественны. Есть немало исследований, посвященных взаимосвязи независимости Центробанка и инфляции, эта тема часто поднимается в отечественных СМИ. Однако, редким гостем наших СМИ является вопрос связи независимости ЦБ и экономического роста. С учетом того, что невысокие темпы экономической динамики Украины волнуют нас все сильнее, предлагаю рассмотреть эту взаимосвязь.
Юваль Ной Харари
Юваль Ной Харари
историк-медиевист

Технологии угрожают либеральной демократии

Авторитарные режимы прошлого имели сложные системы наблюдения. Им нужен был чуть ли не один человек, чтобы контролировать другого, собранная информация была централизованной, но не было сложных аналитических технологий. Чтение отчетов предполагало наличие толп агентов. Одним словом, такие процедуры были неэффективными. В XXI веке искусственный интеллект (ИИ) и биотехнология открывают новые перспективы.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016