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Фирташу предлагали обменять компромат на Трампа на закрытие обвинений

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Фирташу предлагали обменять компромат на Трампа на закрытие обвинений

Эндрю Вайсман, замспецпрокурора США Роберта Мюллера, в июне 2017 года якобы предлагал американским адвокатам олигарха Дмитрия Фирташа заключить тайную сделку о снятии с него всех обвинений в обмен на «компромат на Дональда Трампа в „российском“ деле», утверждает Джон Соломон в американском издании The Hill.

Ссылаясь на защиту Фирташа, автор вышедшего 22 июля материала сообщает, что украинский бизнесмен отказался от сделки, а информация о таком предложении Вайсмана недавно передана австрийскому суду для пересмотра решения об экстрадиции Фирташа в США как свидетельство того, что расследование Минюста основывается на фиктивных доказательствах и носит характер политической мотивации.

По их мнению, прокурор использовал «возможное прекращение расследования в отношении обвиняемого» в качестве приманки, если тот «готов предоставить в достаточном объеме инкриминирующие показания по широкому спектру не связанных с делом политических вопросов, которые касаются президентов США и России».

Согласно материалу, Вайсман на встрече с американскими юристами Фирташа и агентами ФБР 7 июля 2017 года поделился некоторыми собственными теориями относительно расследования против Трампа и бывшего начальника его избирательного штаба Пола Манафорта, и это подтверждено записями. В частности, как рассказал Вайсман юристам Фирташа, он «считал, что Манафорт и его люди тесно координировали свои действия с русскими с целью заполучить работу в Украине». Кроме того, заместитель Мюллера говорил, что «считал» связанную с Манафортом украинскую команду «всего лишь фасадом для преступной деятельности в Украине» и что «российские спецслужбы» могли быть вовлечены во вмешательство в президентские выборы 2016 года в США.

В ходатайстве защиты Фирташа в Земельный суд Вены по уголовным делам, которым была приостановлена его экстрадиция, согласно статье в Hill, также говорится, что двое ключевых свидетелей, якобы подтвердивших обвинения против украинского бизнесмена о взяточничестве, на которых ссылается Минюст в запросе на экстрадицию, позже отказались от своих показаний. Эти свидетели утверждают, что их показания были неправильно истолкованы ФБР, которое также оказывало на них давление.

Помимо этого, отмечается в материале, юристы Фирташа также настаивают, что ключевой документ Минюста США в поддержку запроса на экстрадицию украинского бизнесмена о якобы санкционировании взяточнической схемы в Индии не был корпоративным документом его компании, а был составлен консалтинговой фирмой McKinsey в качестве гипотетической этической презентации для компании Boeing.

Адвокаты Фирташа в ходатайстве о пересмотре решения об экстрадиции утверждают, что McKinsey заявила об отсутствии сведений о взяточнической схеме со стороны Фирташа, а упоминание о «даче взятки» было лишь «предположением McKinsey о стандартных бизнес-практиках в Индии».

Как сообщалось, глава совета группы компаний Group DF Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США, выданному в 2013 году. При прежней американской администрации украинского бизнесмена обвинили в том, что он с помощью взяток на общую сумму $18,5 млн хотел получить разрешения на добычу титанового сырья в Индии для последующей продажи готовой продукции в США компании Boeing. Фирташ все обвинения отвергает.

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В конце июня 2019 года Верховный суд Австрии подтвердил законность принятого в феврале 2017 года решения низшей инстанции — Высшего земельного суда Вены — об экстрадиции Фирташа. После этого министр юстиции Австрии одобрил это решение, о чем защита бизнесмена была уведомлена 15 июля, однако процесс экстрадиции вновь был приостановлен из-за ходатайства украинского бизнесмена о новом рассмотрении. Судья Земельного суда Вены по уголовным делам это ходатайство принял. Теперь экстрадиция Фирташа может быть осуществлена только после принятия решения по этому ходатайству. Помимо этого, в случае вынесения Земельным судом Вены отрицательного решения оно может быть обжаловано, поэтому процесс опять может затянуться на неопределенное время.

Дмитрий Фирташ
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