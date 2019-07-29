В России запретят анонимное пополнение электронных кошельков

Обладатели анонимных электронных кошельков «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal, VK Pay и других аналогичных систем не смогут пополнять их в России наличными через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи — для этого нужно будет использовать банковский счет. Соответствующие положения содержатся в поправках в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил российский Совет Федерации. Документ, который еще должен подписать президент Владимир Путин, вступит в силу после официального опубликования.

Согласно поправкам неидентифицированные клиенты смогут «предоставлять денежные средства оператору электронных денежных средств только с использованием банковского счета». Раньше такого требования в законе не содержалось, что позволяло физлицам пополнять кошельки наличными без предоставления документов.

Официально поправки внесены по просьбе службы финансового мониторинга, так как эти кошельки могут использоваться для финансирования распространения наркотиков, терроризма и т.д. Теперь пользователи анонимных кошельков смогут их пополнять только с помощью банковского счета, благодаря чему будет известен источник денежных средств.

Отметим, что в марте российские власти уже запретили снимать наличные с анонимных электронных кошельков. Мера призвана противодействовать обналичиванию доходов, полученных преступным путем.

Считается, что пополнение кошелька с банковского счета позволит точно идентифицировать личность плательщика и заблокировать его счет при подозрении в выполнении незаконной операции.