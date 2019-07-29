Фунт стерлингов упал до минимума за два года

Курс фунта стерлингов упал до самого низкого уровня более чем за два года, поскольку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон активизировал подготовку к выходу из Европейского союза без соглашения, сообщает Bloomberg.
Фунт стерлингов упал по отношению ко всем валютам G10, поскольку различные члены команды Джонсона заняли жесткую позицию.
Министр финансов Саджид Джавид заявил, что он активизирует подготовку казначейства к Brexit без сделки. Майкл Гоув, которому в правительстве поручено координировать Brexit, написал в The Sunday Times, что правительство теперь «работает над предположением», что переговоры с ЕС потерпят неудачу.
Курс фунта стерлингов опустился на 0,4% до $1,2332 по состоянию на 9:05 в Лондоне (11:05 по Киеву), достигнув минимума с марта 2017 г. К 13:40 по Киеву фунт снижался на 0,45% до $1,2324.
Фунт стерлингов демонстрирует худшую динамику среди валют G10 в этом месяце, поскольку инвесторы готовятся к риску Brexit без сделки и всеобщих выборов. Morgan Stanley ожидает, что в случае выхода Великобритании из ЕС без соглашения фунт упадет и достигнет паритета с долларом.
Напомним, что Джонсон, активный сторонник Brexit, пообещал вывести Великобританию из блока с соглашением или без соглашения к 31 октября.
По мнению многих инвесторов и экономистов, «жесткий» Brexit без сделки создаст шок для мировых рынков и приведет пятую по величине экономику мира к рецессии.
У нового премьер-министра есть менее 100 дней, чтобы договориться о новой сделке по Brexit с Европейским союзом, прежде чем Великобритания покинет блок в конце октября. Между тем, ЕС заявил, что не будет пересматривать сделку по Brexit, заключенную в ноябре.
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