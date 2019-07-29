Украинцы готовы работать меньше чем за 10 тысяч гривен

Работу с зарплатой от 75 тысяч гривен ищут только 0,2% людей, около 52% устроит ставка до 10 тысяч гривен. Об этом свидетельствуют результаты аналитического исследования сервиса OLX Работа.
Отмечается, что 41% украинцев ищут работу с зарплатой от 10 до 25 тысяч гривен, 1,4% планирует зарабатывать от 50 тысяч гривен.
При этом, на вакансии, где указана заработная плата, приходится лишь 17% откликов.
Также сообщается, что украинцы чаще всего откликаются на объявления о вакансиях по вторникам, реже всего - по воскресеньям. Абсолютный максимум отзывов был зафиксирован в понедельник, в 11:00.
Если смотреть по месяцам, то чаще всего украинцы ищут работу в феврале (796 тысяч откликов), на втором месте - январь (789 тысяч), с середины лета поиск "приостанавливается": меньше всего откликов - в августе (530 тысяч), чуть больше - в июле (577 тысяч).
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