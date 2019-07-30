Кличко признал, что не контролирует Киевсовет и вынужден идти на компромисс со «смотрящими», - Богдан

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан заявляет, что лично в ходе встреч просил мэра Киева и главу Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко отказаться от института «смотрящих» в столице, однако тот признал, что вынужден идти на компромиссы с ними, потому что не имеет контроля над Киевским городским советом.
«У меня было несколько встреч с господином Кличко здесь, в администрации, в Офисе президента. Таких встреч было две. На этих встречах я его лично шесть раз — то есть на каждой встрече по три раза, — просил отказаться от института „смотрящих“ в Киеве, отойти от всех коррупционных схем и стать действительно народным мэром, человеком, который не имеет никакого отношения ко всей этой коррупции, бесхозяйственности, которая происходит в Киеве», — сказал Богдан на пресс-конференции во вторник в Офисе президента, передает Интерфакс-Украина.
В связи с этим он выразил убеждение, что Кличко утратил контроль над ситуацией в столице.
По словам главы Офиса президента, мэр Киева заверил его, что не имеет отношения к хищениям и коррупции в столице, однако понимает, что «что-то происходит не так», но сделать с этим ничего не может.
«Виталий Кличко подтвердил мне, что действительно, по его словам, он не контролирует Киевский совет. Есть два-три „смотрящих“, которые имеют определенные группы депутатов. И если он не будет находить с ними компромисс, у него не будет большинства в Киевсовете, а, соответственно, он не сможет быть эффективным мэром», — заявил Богдан.
Как сообщалось, Офис президента Украины обратился в Кабинет министров с просьбой внести представление на увольнение главы КГГА Кличко.
В ответ на это премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Кабмин рассмотрит вопрос о согласовании увольнения главы КГГА на ближайшем заседании. Гройсман отметил, что вопрос по согласованию увольнения Кличко будет вынесен на ближайшее заседание правительства для рассмотрения. «Это полномочие президента. Я не мешал предыдущему президенту назначать глав администраций, и не буду мешать президенту действующему», — добавил премьер.
В свою очередь, Кличко назвал инициативы по разделению власти в столице и отстранению его с должности главы КГГА противоречащими законодательству.
25 июня 2014 года мэр Киева был назначен главой Киевской городской государственной администрации указом президента Украины Петра Порошенко. Другим своим указом Порошенко уволил с этой должности Владимира Бондаренко.
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