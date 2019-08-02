Войти
Зеленский назначил нового руководителя ДУСи
кадры
Зеленский назначил нового руководителя ДУСи
Трамп объявил Бразилию основным союзником США вне НАТО
дружба народов
Трамп объявил Бразилию основным союзником США вне НАТО

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

официально
RSS

Госбюджет за 7 месяцев 2019 года недовыполнен по доходам

580
Госбюджет за 7 месяцев 2019 года недовыполнен по доходам

Доходы государственного бюджета за январь-июль 2019 года составили 584,1 млрд грн, что на 3,6% меньше ожидаемого уровня и на 13,8% больше прошлогоднего показателя за этот период, свидетельствуют данные на сайте Государственной казначейской службы Украины (ГКСУ).

Согласно обнародованной в пятницу информации, по общему фонду за семь месяцев недовыполнение госбюджета составило 4% при поступлениях в 516,4 млрд грн.

По данным ГКСУ, по итогам июля этого года госбюджет по доходам перевыполнен на 8% с показателем в 77,3 млрд грн, что на 19,8% выше июля-2018. В том числе общий фонд получил 68 млрд грн - на 10,5% выше планового показателя.

Налоговые поступления в январе-июле обеспечили доходы в госбюджет на 253 млрд грн, что на 2,5% выше плана, тогда как таможня принесла 180,8 млрд грн (на 9,6% меньше плана).

В целом план по ГФС за семь месяцев недовыполнен на 2,9%. В то же время в июле он перевыполнен на 10,2% за счет поступлений от налогов, которые на 23,4% превысили плановый показатель и достигли 36,9 млрд грн, тогда как таможня в июле не дотянула до плана 3% и принесла в госбюджет около 29 млрд грн.

По данным Госказначейства, бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость снизилось с июньских 13,6 млрд грн до 10,4 млрд грн в июле этого года, а в целом ГКСУ за семь месяцев перечислила 94,12 млрд грн бюджетного возмещения этого налога.

Ведомство вновь констатирует тренд на снижение поступлений от растаможивания автомобилей с иностранными номерами – 14,2 млн грн в июле после июньских 15,8 млн грн, хотя в мае эта статья принесла почти 153 млн грн.

Доходы местных бюджетов в июле 2019-го выросли на 23,3% по сравнению с прошлогодним показателем и на 9,7% больше ожидаемого – 24,3 млрд грн, свидетельствуют данные ГКСУ. За семь месяцев доходы местных бюджетов показали рост на 18% к прошлогоднему показателю за этот период и на 1% к плану – 156,7 млрд грн.

Читайте также: Рынок земли, лотереи, МВФ и другие вызовы для нового Кабмина

Поступления от единого социального взноса (ЕСВ) в прошлом месяце составили 23,2 млрд грн, что на 21,5% больше июля-2018, а по итогам семи месяцев они выросли почти на 22% - до 154,5 млрд грн.

Доходы госбюджета Украины в 2019 году определены в размере 1,26 трлн грн, в том числе общего фонда – 928,51 млрд грн, расходы – 1,112 трлн грн и 1,005 трлн грн соответственно.

бюджет
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 2 августа 2019
Четверг, 1 августа 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Олег Устенко
Олег Устенко
экономист

О доверии и увольнениях

Экономика – это не только про цифры, деньги и т.д. Экономика – это еще о доверии. О доверии в том числе и к кадрам, которые формулируют и осуществляют экономическую политику.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Кто был никем...

Очень показательная история. Которая доказывает, что страна у нас все ещё живая, бурлящая и в чем-то даже по хорошему сумасшедшая. Не чета соседним странам. Особенно РФ и Беларуси с их многолетней необновляемостью управленческих элит. Глобальная, надо сказать, история, которая, полагаю, войдёт в обновленные учебники по «психологии толпы».
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Как менять нашу экономику

Если пустить все на самотек, то придется не только забыть о производстве самолетов или пассажирских вагонов, но и наша страна превратится в импортера продовольствия. Тогда и сомнительный статус «аграрной сверхдержавы», которым справедливо возмущаются украинские промышленники и экономические эксперты, станет недоступной мечтой.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016