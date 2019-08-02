Рынок земли, лотереи, МВФ и другие вызовы для нового Кабмина

Успех Владимира Зеленского и «Слуги народа» на выборах сделал этих людей ответственными за то, что будет происходить в Украине в ближайшие пять лет.

До сих пор непонятно, какую кандидатуру премьер-министра Зеленский может внести на голосование нового парламента уже в сентябре. Очевидных фаворитов здесь нет. Так же нет ответа на вопрос, кто возглавит министерства и сколько вообще их теперь будет.

Конечно, большинство людей в Кабмине поменяются, но проблемные вопросы, которые придется решать их преемникам, останутся теми же. Перед новым составом правительства стоит немало вызовов. Часть из них мы перечислили ниже, но это явно неполный список и вызовов намного больше.

В любом случае, определить их в рамках одной статьи не представляется возможным, а данный shortlist — это больше о наболевшем. Итак, какие проблемы должно решать новое правительство в первую очередь?

Рынок земли

Безусловно, земельная реформа будет одним из наибольших вызовов для нового правительства.

Отменять или не отменять мораторий? Этот вопрос не стоит в повестке дня команды Зеленского. Исходя из риторики президентского офиса, сейчас обсуждается, по какой модели будет открыт рынок земли, и насколько быстро. По словам руководителя Офиса президента и одного из кандидатов на пост премьер-министра Алексея Гончарука, соответствующий законопроект должен быть принят до конца 2019 года.

«В нашей команде есть понимание, что если этого не сделать в этом году, то будет достаточно сложно», — заявил он в интервью Bloomberg.

В конце концов публичная поддержка командой Зеленского рынка и презентация конкретной концепции законопроекта — то, чего не хватало, чтобы начать предметную дискуссию со всеми заинтересованными сторонами.

Кто будет автором этого видения — Офис президента, парламент или Кабмин, не имеет значения. В любом случае именно чиновники и профильные ведомства будут на передовой и будут нести наибольшую ответственность за земельную реформу.

Сейчас много вопросительных знаков — будет ли у иностранцев право покупать землю, будут ли вводиться ограничения, смогут фермеры рассчитывать на финансирование, кто будет иметь приоритетное право на покупку, стоит ли начинать с торговли государственной землей и прочее. Удовлетворить всех точно не удастся. Поэтому будущему Кабмину в этой ситуации будет нелегко.

Вырубка и незаконный вывоз украинских лесов

Мораторий на экспорт леса-кругляка от 2015 года так и не решил главной проблемы из-за которой он был введен — он не уменьшил объемы вырубки лесов. Так, по данным исследования британской неправительственной организации Earthsight, которая занимается изучением проблем незаконной вырубки лесов в мире, в 2018 году Украина стала крупнейшим экспортером нелегальной древесины в ЕС.

Мораторий не спас ситуацию, поскольку закон позволяет вывозить лес под видом дров. Впоследствии стало понятно, что мораторий на лес только стимулировал пропаганду, а вся торговля лесом перешла в тень. При этом из-за отказа его отмены в 2017 году Еврокомиссия отказалась предоставлять Украине транш на сумму 600 млн евро. Это привело к торговому спору между Украиной и ЕС в рамках ассоциации о свободной торговле.

Сейчас перед властями встает вопрос, как наладить отношения с Европейским союзом, предотвратить обезлесение и защитить интересы украинских деревообрабатывающих предприятий. Так же требует чистки и сама отрасль, ведь ее уже ставят в один ряд с нелегальным рынком янтаря и спирта из-за полубандитских группировок, контролирующих лесхозы.

Чтобы уменьшить коррупционные риски и злоупотребления в лесной отрасли, нужна комплексная реформа Государственного агентства лесных ресурсов. Инициировать начало реформы в отрасли может именно правительство. Удастся ли навести порядок в этом коррупционном болоте с «темными» лесхозами, покажет время. Но на повестке дня правительства такой вопрос есть.

Новый рынок электроэнергии

1 июля в Украине заработала новая модель рынка электроэнергии. Перед запуском Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк и представительство ЕС советовали власти не спешить с этим, указывая на очевидные проблемы. Однако правительство Владимира Гройсмана решило, что оттягивать больше нельзя. По новым правилам энергорынок работает уже месяц и если окончательные выводы делать рано, то основные болевые точки нового рынка уже вышли на поверхность.

Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг признана неконституционной — нужно писать новый закон. Заблокированы выплаты производителям «зеленой» энергии из-за иска Коломойского. Рост цен для промышленности составил 30% вместо обещанных Гройсманом 5-6%, из-за чего бьют тревогу украинские металлурги. Или, например, «Укргидроэнерго», которое работает в предаварийном состоянии.

Договориться с МВФ

В 2018 году Украина подписала с Международным валютным фондом программу stand-by. Она рассчитана на 14 месяцев. В течение этого времени страна может получить 3,9 млрд. долл, если найдет общий язык с кредиторами. Впрочем, не все так просто. За это время Киев получил только один транш в размере 1,4 млрд. долл. После этого программа стала на паузу.

Новому правительству, скорее всего, придется договариваться о новой программе. Украина заинтересована в долгосрочной программе EFF или stand-by. EFF лучше, поскольку возврат взятых траншей больше растянут во времени.

Недавно Фонд повторно заявил о том, что готов вернуться в Украину для продолжения переговоров о новой программе — «после парламентских выборов, как только новое правительство будет способен определиться с приоритетами своей политики».

Как известно, меморандум подписывают четыре человека: президент, глава НБУ, министр финансов и премьер-министр. Из этой четверки фамилии двух последних сегодня еще неизвестны. Хотя, у Оксаны Маркаровой неплохие шансы остаться министром финансов в новом правительстве.

Пенсионная реформа. Второй уровень

Реформировать пенсионную систему пробовали все премьеры: и Николай Азаров, и Арсений Яценюк, и Владимир Гройсман. Последний масштабный правительственный реформаторский закон Рада приняла осенью 2017 года. Тогда депутаты изменили подходы к пересчету пенсий и провели тотальную ревизию спецпенсий и льгот.

После этого активизировалась дискуссия о следующем шаге — введении второго накопительного уровня. Правительство Владимира Гройсмана планировало ввести его еще с 2018 года, однако каждый раз этот вопрос откладывалось в долгий ящик.

Солидарный или первый уровень пенсионной системы предусматривает, что уплаченные бизнесом и застрахованными лицами средства в Пенсионный фонд сразу же выплачиваются нынешним пенсионерам. Львиная доля таких средств — это ЕСВ. Сейчас этого ресурса не хватает.

Обязательный накопительный или второй уровень пенсионной системы предполагает, что человек в течение жизни откладывает часть дохода на специальный счет. Эти средства инвестируются в ценные бумаги или другие финансовые инструменты. Предполагается, что сумма накоплений и инвестиционный доход увеличивают в перспективе размер будущей пенсии.

До выборов в повестке дня маячили два законопроекта о введении накопительной пенсионной системы. Первый — депутатский — лежал в парламенте с июля 2017 года и появлялся в повестке дня Верховной Рады 19 раз, но ни разу не выносился на голосование.

За два дня до первого тура президентских выборов Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку также обнародовала свой законопроект о введении обязательного накопительного уровня. Воспользуется ли новый Кабмин этими наработками, трудно сказать.

Пока с уверенностью можно говорить о том, что эта тема станет дискуссионной в парламенте — в составе «Слуги народа» есть сторонники различных моделей второго уровня.

Однако для начала чиновникам нужно будет убедить международных кредиторов в необходимости такого шага, в том числе МВФ. Важной в этом процессе также будет позиция Всемирного банка. До сих пор мнения кредиторов сводилась к тому, что введение второго уровня пенсионной системы не ко времени.

На выведенный капитал или на прибыль

Проблема налога на выведен капитал в том, что создавая стимулы для предпринимателей инвестировать больше в свой бизнес, он еще может быть причиной огромной дыры в государственном бюджете. По крайней мере в первые годы внедрения ННВК этого точно не избежать. Именно этого больше всего боятся международные кредиторы, а именно МВФ.

Основная идея налога на выведенный капитал состоит в следующем: прибыль, полученная предприятием, не облагается налогом до тех пор, пока она не выплачивается владельцам в виде дивидендов.

Политическая и экспертная дискуссия вокруг введения налога на выведен капитал продолжается более трех лет. В июле 2018 президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о введении ННВК с 1 января 2019 как приоритетный.

Комитет по вопросам налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять его за основу. Минфин также «включился» и начал искать бюджетные компенсаторы. Однако до его рассмотрения по сути дело не дошло: найти компенсаторы не удалось, ведение ННВК грозило разбалансировать бюджет и сорвать сотрудничество с МВФ.

Как будет выпутываться из этой ситуации будущее правительство, пока непонятно. В Офисе президента настроены на продвижение соответствующего законопроекта, но только при наличии компенсаторов бюджетных потерь.

Что делать/ничего не делать с ФОПами

«Упрощенка» — это также палка о двух концах. С одной стороны она позволяет бизнесу законно минимизировать налоговую нагрузку, с другой — остается невероятно чувствительным социальным вопросом.

МВФ в свое время настаивал на ликвидации. Были и отдельные депутатские инициативы, которыми предполагалось ликвидировать 3-ю группу «упрощенки» и внести изменения в условия второго группы.

Впрочем любые попытки переформатировать систему порождают большой общественный резонанс. Пока команда Владимира Зеленского не декларирует готовность расставлять в этом вопросе точки над «i» и выступает за сохранение упрощенки.

Однако все очень быстро может измениться, если на то будет «политическая воля».

Победить контрабанду

В начале июня Владимир Зеленский дал и.о. главы СБУ Ивану Баканов две недели на то, что «разобраться с контрабандой» и отчитаться об этом. О чем отчитывался, и отчитывался ли вообще Баканов президенту, неизвестно. 9 июля президент даже издал указ — о борьбе с контрабандой. Цель указа — обнародовать обезличенные данные о таможенной стоимости товаров, перемещаемых через границу, ввести обмен информацией с другими государствами и прочее.

За последние пять лет правительства Яценюка и Гройсмана экспериментировали с различными вариантами противодействия незаконному перемещению товаров через границу. В свое время с этой целью Кабмин создал, а затем ликвидировал, Межрегиональную таможню.

Были созданы также специальные мобильные группы — так называемые «черные сотни», которые должны были контролировали таможенные посты, но эта инициатива также оказалась неудачной.

В итоге в июле 2018 правительство узаконило присутствие полицейских в зонах таможенного контроля. Впрочем их присутствие на таможне так же ситуацию не исправило, а еще больше ее усложнило.

Сегодня со стороны правительства ответственным за борьбу с контрабандой является новый руководитель государственной таможенной службы Максим Нефедов. Он уже заявлял о целесообразности принятия нового Таможенного Кодекса и устранения с таможенных постов всех «лишних» контролеров.

И опять же, задача в Нефедова не тривиальная — новый руководитель таможни должен сделать то, что не удавалось еще ни одному из его предшественников.

Рынок азартных игр и лотереи

За последние 5 лет украинские улицы заполонили сети полулегальных игорных заведений. Полулегальным их можно назвать, поскольку в Украине азартные игры запрещены, но такие заведения прикрываются государственными лотереями.

Лицензии у операторов на проведение лотерей тоже уже закончились, но они могут функционировать, пока не будет урегулировано соответствующее законодательство, а регулировать его никто не спешил, поскольку в области вращаются миллиардные средства, которые проходят мимо государственного бюджета.

Несмотря на требования МВФ, отрасль так и осталась в тени.

Среди главных бенефициаров рынка азартных игр всегда фигурировали фамилии первых лиц государства. Учитывая, что в Украине сменилась власть, можно ожидать, что эти потоки ждет перераспределение. О том, что этот процесс уже начался, может свидетельствовать тот факт, что сеть игорных заведений «Космолот» перешла от одного оператора лотерей, который доминировал на рынке последние 5 лет, к другому, который в это время был вынужден отбиваться от атак.

Урегулировать правила в отрасли, привести их к международным стандартам, и направить сверхприбыли в бюджет будет сложной задачей для Кабмина из-за сильного лобби.

Уменьшить государственный долг

В июне 2019 государственный и гарантированный государством долг Украины вырос до 80 млрд долларов. В мае размер государственного долга по отношению к ВВП сократился до 59% от ВВП.

В целом соотношении госдолга к ВВП Украины демонстрирует якобы неплохие результаты. В 2018 году этот показатель сократился с 71,8% до 62,7%. При этом долг на уровне 60% от ВВП считается допустимым.

Согласно так называемыми «Маастрихтским критериям» для стран-членов Евросоюза, а также для кандидатов на вступление в ЕС, государственный долг не должен превышать 60% ВВП страны.

Однако, как бы там ни было, но этот критерий не является пока определяющим для Украины. Государственный долг на уровне 60% — это существенная проблема для налогоплательщиков.

Так, Министерство финансов оценивает общий объем платежей по государственному долгу в 2019 году в 417 млрд. гривен, что составляет около 40% доходов всего государственного бюджета.

Фактически правительству уже не стоит думать о привлечении средств для развития инфраструктурных проектов или экономики. С нынешним уровнем госдолга главная задача — своевременно рассчитываться по долгам, чтобы избежать дефолта. Минфин сегодня вынужден выходить на рынок заимствований, чтобы перекрывать старые долги.

Учитывая высокую ставку Национального банка, от которой в том числе зависит стоимость государственных заимствований, и низкий кредитный рейтинг Украины, стоимость обслуживания госдолга росла. Учитывая, что большая часть госдолга номинирована в иностранной валюте, а гривна может девальвировать, государственный долг все еще несет в себе немало рисков на макроэкономическом уровне.

Снизить стоимость обслуживания и сократить долг будет сверхсложным вызовом для нового правительства.

Заключить с «Газпромом» транзитный контракт

Сейчас российский газ в Европу поставляется через газотранспортную систему Украины в пределах контракта, который завершается 31 декабря 2019. Нового контракта Украина и Россия до сих пор не заключили.

Для Украины остановка транзитного потока означает потерю 3 млрд долларов годового дохода, а это примерно 3% ВВП. То есть фактически страна за год может потерять весь экономический рост предыдущего года.

Россия стремится полностью отказаться от услуг украинского транзита. Для этого РФ строит газопроводы в обход Украины: «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Введение их в эксплуатацию позволит российскому монополисту поставлять те же объемы газа в Европу, что и сейчас, не используя украинские газопроводы.

Сейчас «Газпром» столкнулся с определенными трудностями в постройке «Северного потока-2», и как все сложится в будущем спрогнозировать трудно. Однако последние расчеты «Нафтогаза» показали, что российская сторона имеет техническую возможность в следующем году не использовать украинский транзит, даже если не будет построен «Северный поток-2».

Переговоры по новому контракту проходят в трехстороннем формате. В них принимают участие Украина, Россия и Еврокомиссия. Пока конструктива мало. Российская власть хочет заключить с Киевом краткосрочное соглашение, чтобы выиграть необходимое время для завершения строительства газопроводов в обход Украины. Украина, в свою очередь, настаивает на долгосрочной, 10-летней сделке.

Следующие трехсторонние переговоры запланированы на сентябрь. До этого времени будущее транзита газа в ЕС непонятно. Что будет после сентябрьской встречи — ключевой вопрос. Пока стороны на уступки не идут.

Субсидии и энергоэффективные мероприятия

Дома в Украине в основном отапливаются газом, значительная часть которого импортируется. В 2018 году Украина закупила импортного газа на 3,12 млрд. долл.

Именно население является крупнейшим потребителем — 11,2 млрд. куб м из 31,9 млрд. куб м в 2017, то есть более 35%.

Следовательно, экономия при потреблении тепла жилыми домами — стратегическая задача для энергетической безопасности.

Долги за коммуналку

По самым свежим данным Государственной службы статистики, на конец мая 2019 задолженность населения по оплате коммунальных услуг составляла 57,2 млрд. грн. Для понимания масштаба долга — примерно столько предусмотрено в государственном бюджете на ремонт дорог по всей стране в текущем году.

Структура долга по типу услуги неоднородна: наибольшая задолженность населения за поставки природного газа — 26,2 млрд. грн. За централизованное отопление и снабжение горячей воды потребители задолжали 16,8 млрд. грн. Третьим по величине долгом является поставка электрической энергии — 5,2 млрд. грн.

Что делают представители власти для устранения проблемы? Заключают договора с потребителями о реструктуризации долга. В январе-мае 2019 с населением было заключено 26,4 тыс договоров о погашении реструктуризированной задолженности на сумму 191,3 млн грн или 0,3% от общей.

Эта сумма является мизерной, поэтому перед новым правительством стоит нетривиальная проблема — как мотивировать население платить по долгам.

Устаревший жилой фонд

Решение жилищных проблем жителей советской Украины происходило путем строительства массового жилья. Оно строилось как временное и его эксплуатационный срок был рассчитан на 25-60 лет. В 2017 году должны были быть снесены или реконструированы первые «хрущевки», строившихся в 1957 году.

По данным Минрегионстроя, сейчас в Украине около 700-800 млн кв м или 70% −80% жилого фонда является устаревшим. Такие дома по своему техническому состоянию не соответствуют нормативам безопасности и комфорта проживания.

75 млн кв м или 10% жилья вообще аварийно и непригодно для проживания. В Киеве такого жилья около 9 млн квадратных метров. Предельный срок их эксплуатации закончился, а конструкции износились не менее, чем на 60%.

Опыт других стран — государственные программы по реновации старого жилья. Реконструировать можно как отдельные дома, так и целые кварталы. Обычно строится стартовый дом, куда переселяются жители первых домов, готовящихся «под снос». Далее отселение и сноса целых кварталов происходит по принципу домино.

С 2006 года в Украине действует закон о реконструкции устаревшего жилья. Однако с тех пор реконструкция этих домов на практике так и не смогла состояться из-за несовершенства законодательства.

В этом году Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства представило новый законопроект, имеющий целью начать процесс реконструкции кварталов устаревшего жилья на практике. По словам представителей министерства, если закон о реконструкции устаревшего жилья в Украине примут в 2019 году, то понадобится еще 2-3 года, чтобы реновацию жилья можно было начинать.

Вопрос о том, кто будет заниматься реконструкцией, остается открытым. У государства «лишних» средств нет. Финансирование будущей программы возможно за счет средств местных бюджетов или инвесторов. Здесь уже новому правительству уже придется ломать голову.

Государство в смартфоне

«Государство должно стать сервисом», — пишет президент Зеленский. Реализовать этот лозунг в команде гаранта рассчитывают через проект «Государство в смартфоне», то есть сделать так, чтобы все государственные услуги любой гражданин Украины смог получить из любой точки мира с помощью смартфона за несколько секунд.

Это, кстати, тот вызов, который команда Зеленского уже несколько раз озвучивала сама.

«Оцифровка» государства, полный переход от «аналогового» (бумажного) к цифровому правительству — это неизбежный этап эволюции. Каждая страна мира рано или поздно должна будет его пройти. Как может выглядеть «цифровая» Украина и какие преимущества это принесет?

Во-первых, это искоренение коррупции за счет исключения чиновников из процесса предоставления государственных услуг. Госуслуги может оказывать компьютерный алгоритм.

Во-вторых, это экономия времени людей. Электронное правительство в 2018 году могло бы сэкономить украинцам 39396 рабочих лет или 345 млн рабочих часов, что равно примерно 562 человеческих жизням.

В-третьих, это ускорение экономических процессов в стране, ускорение роста ВВП. В Эстонии, например, после аналогичных шагов скорость работы госаппарата выросла в 10 раз, эффективность работы налоговой системы выросла почти в 40 раз.

В-четвертых, это экономия денег за счет отказа от бумаги, принтеров, ксероксов, архивов, соответствующих сотрудников.

Что Украине нужно для быстрого и масштабного запуска проекта «Государство в смартфоне»:

— принять законопроект «О публичных электронных реестрах» № 8602 от 13.07.2018, так как на сегодня в Украине существует хаос в сфере государственных электронных реестров.

— форсировать создание единого демографического реестра для внедрения уникального идентификатора гражданина.

— внедрить бесплатную версию электронно-цифровой подписи на базе MobileID.

— ускорить развертывание сплошного покрытия территории Украины связью 4G на низких радиочастотах.

— ускорить подключение электронных реестров к системе «Трембита».

— создать независимую инспекцию по защите персональных данных граждан.

— возложить на государственные учреждения обязанность по сбору данных для предоставления госуслуги гражданину.

Сможет ли это сделать новое правительство? Вопрос открытый.

Запустить «большую» приватизацию

Это пыталось сделать не одно правительство. Впрочем, как ни называй корабль, он все равно не поплывет, если команда будет только имитировать работу. Как раз именно это и происходило последние годы: большинство государственных объектов, которые должны были выставить на конкурс, продолжали выполнять роль «кормушек» для отдельных политических сил.

Запуск приватизации происходил в это время преимущественно с экранов и на эфирах.

Так, еще летом 2014 тогдашний премьер Арсений Яценюк анонсировал самую масштабную в истории Украины приватизацию. Затем Кабинет министров утвердил перечень из нескольких сотен объектов государственной собственности, подлежащих приватизации. Среди них — «Центрэнерго», «Одесский припортовый завод», «Сумыхимпром» и другие.

В итоге ни один «объект» большой приватизации еще не продан. «Знаковая приватизация», которая должна была стать образцом разгосударствления и драйвером привлечения инвестиций, превратилась в посмешище.

Об этом очень красноречиво говорят следующие цифры: в 2014 году была осуществлена продажа объектов приватизации на 466 млн гривен, в 2015 — на 250 млн гривен, в 2016 — на 188 млн гривен, в 2017 — на 3,4 млрд. гривен (преимущественно за счет продажи блокпакетов акций энергокомпаний, которые выкупила группа «СКМ» Рината Ахметова). Приватизация в 2018 году принесла 268,7 млн гривен при утвержденном парламентом в законе о госбюджете плане в 18,8 млрд. гривен.

В этом вопросе Владимир Зеленский решил не быть оригинальным и начал, как и его предшественники, с громкого заявления. Он анонсировал проведение большой приватизации «уже в 2019 году». Впрочем, никаких подробностей относительно предприятий, которые могут пойти с молотка первыми, глава государства не предоставил.

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