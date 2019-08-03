У Зеленского не исключают проведения налоговой амнистии

Украина ведет переговоры с западными партнерами по вопросу проведения налоговой амнистии.
Об этом заявил секретарь СНБО Александр Данилюк в эфире Радио НВ.
«Да, мы переговоры ведем по этому поводу. Вопрос всегда условий, то есть какая ставка... Первое, она [амнистия капитала, — Ред.] должна дать результат, потому что если посмотреть на примеры других стран, в частности Италии, недавно была амнистия в Молдове проведена, то они не слишком успешны. Очень часто одна из причин — это слабость самой налоговой», — сказал он.
Таким образом, подчеркнул Данилюк, ключевым условием проведения налоговой амнистии является реформирование налоговой службы.
«Вторым, конечно, является ставка, по которой происходит амнистия. Это политический вопрос, на самом деле. И где эта граница, нам еще надо определить. И ключевое, третье: не должны подлежать амнистии деньги, которые заработаны коррупционным путем или каким-то криминальным путем», — добавил секретарь СНБО.
Ранее Владимир Зеленский во время своей президентской кампании заявлял о поддержке налоговой амнистии.
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