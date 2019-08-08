Нацбанк еще укрепил гривну

Национальный банк Украины на четверг, 8 августа 2019 года, укрепил официальный курс гривны на 17 копеек – до 25,4243 грн за доллар против 25,5903 грн за доллар в среду. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к к евро установлен на уровне 28,4804 грн против 28,6279 грн накануне.