Бывший президент Киргызстана Атамбаев сдался властям

Экс-президент Киргизстана Алмазбек Атамбаев сдался властям. Об этом со ссылкой на штаб экс-президента сообщает «ТАСС».
«Атамбаев вывезен с территории своей резиденции сотрудниками правоохранительных органов», — заявил представитель штаба.
По его словам, вместе с экс-президентом с территории его резиденции в селе Кой-Таш вывезены несколько его соратников, в том числе бывший глава президентского аппарата Фарид Ниязов.
Напомним, что в Киргизстане вечером 7 августа спецназовцы пытались задержать экс-президента этой страны Алмазбека Атамбаева, были предприняты две попытки штурма. При этом президент лично отстреливался. В результате бывшего главу государства так и не задержали.
Вследствие столкновений при попытке силовиков задержать Атамбаева 7 августа пострадали 52 человека.
Алмазбек Атамбаев возглавлял Киргизстан с 2011 по 2017 год. Он не выдвигался на очередной срок, решив поддержать кандидата Сооронбая Жээнбекова. Но после смены власти между политиками возник конфликт. Вследствие этого члены Социал-демократической партии Кыргызстана, к которой относятся и Атамбаев, и Жээнбеков, разделились на сторонников бывшего и действующего президентов.
Летом 2019 года парламентская комиссия обвинила Атамбаева в коррупции, сокрытии доходов и освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Операцию по его задержанию начали в связи с тем, что он не явился на допрос в Генпрокуратуру.
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