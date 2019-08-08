Экс-президент Киргизстана Атамбаев лично отстреливался при попытке его задержания спецназовцами

Бывший президент Киргизстана Алмазбек Атамбаев стрелял, когда в его резиденцию в селе Кой-Таш пришли бойцы спецназа, чтобы задержать его. Об этом он сообщил журналистам, передает местное издание 24.kg.
«Оружие было только у меня, когда ребята — спецназ — пошли на третий этаж, я стрелял пять-шесть раз вверх», — сказал Атамбаев. Он добавил, что старался не задеть никого из спецназовцев, однако было темно, поэтому он не знает, попал ли в кого-то.
Атамбаев также сообщил, что предупреждал о намерении сопротивляться. «Открыто говорю, чтобы потом никому из ребят [сторонников] это не вешали», — отметил бывший президент.
Напомним, что штурм резиденции бывшего президента начался вечером 7 августа. По последним данным, пострадали 52 человека, 38 из них госпитализировали, двое находятся в реанимации. Один спецназовец погиб, по факту его гибели и нападения на других сотрудников правоохранительных органов открыли досудебное производство.
Атамбаев был президентом Киргизстана с 2011 по 2017 год. Летом 2019 года парламентская комиссия обвинила его в коррупции, сокрытии доходов и освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Операцию по его задержанию начали в связи с тем, что он не явился на допрос в Генпрокуратуру.
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