Тейлор заявил, что Богдан никак не мешает встрече Зеленского и Трампа

Встреча президентов США и Украины состоится осенью, и кадровые назначения Владимира Зеленского не является этом преградой. Об этом заявил поверенного в делах США в Украине Вильям Тейлор в интервью Украинской правде.
«Это произойдет уже скоро. В Варшаве или в Нью-Йорке будет короткая встреча. Это будет возможность для президентов сказать „Hello!“ друг другу, лично обменяться приветствиями. А настоящая, полноценная встреча состоится после того. Я надеюсь, что она будет через месяц или два в Вашингтоне. Вот именно здесь будет реальное, содержательное общение президентов», — рассказал он.
Он также отметил, что назначение Андрея Богдана не является преградой для встречи.
«Никаких преград, кроме вопроса графика. Оба президента... занятые люди... А Украина выбрала себе президента... Он имеет полное право подбирать свою команду, выбирать тех, кто ему будет советовать, и какие-либо решения в этой области — не наше дело. Поэтому могу сказать: нет, я не знаю о таких слухах», — заявил дипломат.
Тейлор ожидает, что после этой серии встреч президентов отношения США и Украины станут крепче.
Он также добавил, что у Трампа пока нет в планах поездки в Украину, но он хотел бы встретить президента США в Украине.
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