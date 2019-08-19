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Аграрии уже намолотили почти 39 миллионов тонн ранних зерновых

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Аграрии уже намолотили почти 39 миллионов тонн ранних зерновых

Украинские аграрии по состоянию на 19 августа практически завершили уборку ранних зерновых, намолотив 38,7 млн тонн с площади 9,9 млн га, или 99% к прогнозу, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

«Что касается ранних зерновых и зернобобовых культур, то аграрии намолотили 38,7 млн тонн зерна с площади 9,9 млн га или 99% к прогнозу при средней урожайности 39,1 ц/га», — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, украинские аграрии начали уборку поздних культур — гречихи, проса и подсолнечника.

В частности, по состоянию на текущую дату гречихи намолочено 1 тыс. тонн с площади 1 тыс. га, или 2% к прогнозу, при средней урожайности 12,9 ц/га; проса — 19 тыс. тонн с площади 10 тыс. га, или 12% к прогнозу, при средней урожайности 18 ц/га; подсолнечника — 3 тыс. тонн с площади 2 тыс. га при средней урожайности 13,8 ц/га.

Кроме того, аграрии собрали 3,1 млн тонн рапса с площади 1,25 млн га (99%) при средней урожайности 24,9 ц/га.

Также, по данным Минагропрода, в 20 областях Украины проходит посевная кампания озимого рапса под урожай 2020 года, которым уже засеяно 347 тыс. га, или 32% к прогнозу.

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Напомним, что урожай зерновых в Украине в 2018 году составил рекордные 70,1 млн тонн.

По данным Укргидрометцентра, Украине в 2019 году следует ожидать высокого урожая зерновых и зернобобовых культур, при этом рекордным объемам помешала жара в июне.

урожай, зерновые
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