Кравчук рассказал, как Украину вынуждали отдать ядерное оружие

Первый президент Леонид Кравчук рассказал, что после распада СССР Украина должна была отказаться от ядерного оружия, чтобы избежать санкций США. Об этом сообщает «24 канал».

«Нас поставили прямо перед выбором — или мы складываем ядерное оружие, или на нас окажут экономическое давление, в том числе и применят санкции», — сказал Кравчук. По словам экс-президента, такое требование связано с тем, что в Украине было 165 ядерных боеголовок, «нацеленных на США», при этом управление располагалось в Москве.

«Кто мог гарантировать, что никто не нажмет кнопки и не выпустит ракету? А она бы попала в цель, которая была предусмотрена специальным шифром», — отметил Кравчук. Он добавил, что Запад боялся потери контроля над ядерным оружием.

Напомним, что весной прошлого года Александр Турчинов, занимавший на тот момент пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны, заявил, что Украина допустила большую ошибку, подписав Будапештский меморандум и отказавшись от ядерного оружия. По его словам, данные Киеву гарантии безопасности «даже не стоят бумаги, на которой они были написаны».

При этом спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в 2017 году говорил, что отказ от ядерного оружия был правильным шагом, и Киеву не стоит предпринимать попытки вернуть себе его. «Не думаю, что ядерное оружие было бы чем-то позитивным для Украины», — указывал он.

После распада СССР численность ядерного арсенала Украины была третьей в мире. 5 декабря 1994 года Украина, а также лидеры России, США и Великобритании, подписали Будапештский меморандум. В соответствии с документом Москва, Вашингтон и Лондон в обмен на обязательство Киева убрать все ядерные вооружения пообещали уважать украинский суверенитет и воздерживаться от угрозы силой территориальной целостности страны.