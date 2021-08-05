Кравчук рассказал, зачем Украина отказалась от ядерного оружия

Бывший президент Леонид Кравчук заявил, что Украина не мог избежать подписания Будапештского меморандума, посредством которого он отказался от ядерного потенциала и получил гарантии безопасности.

«Не подписать меморандум у нас возможности не было, так как срок уставного использования ядерных боеголовок истекал в 1997 году. То есть 1 400 боеголовок могли бы стать невероятно трудным и опасным грузом для Украины — и мы бы стали заложниками ядерного оружия», — сказал экс-президент в опубликованном в четверг интервью изданию «Левый берег».

По словам Кравчука, все ракеты, которые находились на украинской территории, были нацелены «непосредственно на Соединенные Штаты». «Для них самое важное было — избавиться от ядерного страха, вывезти боеголовки в Россию. И после этого они сразу успокоились. А все остальное уже было следствием такого решения», — сказал экс-президент.

Кравчук посетовал на то, что Киев не получил надлежащей компенсации за вывезенные боеголовки. «Америка нам компенсировала около $950 млн за то, что мы лишились оружия. А у нас каждая ядерная шахта стоила миллиард. Позже на Западе посчитали, что вся наша инфраструктура стоила около $200 млрд», — отметил Кравчук.

Он сказал также, что Украина была вынуждена передать вооружение РФ. «Если говорить совсем грубо, то в каждой ядерной боеголовке был чип, после расшифровки которого можно было получить знания о всей системе обороны сначала Советского Союза, а затем России (центр управления зарядами находился именно там). Это был вопрос ее стратегической безопасности. Мы не могли ничего сделать, кроме как передать вооружения в Россию», — пояснил экс-президент.

Напомним, некоторые политики и эксперты в Украине считают, что наша страна напрасно отказалась от ядерного оружия. Как заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия, отказ от ядерного оружия был фатальной ошибкой, поскольку, сохранив ядерный потенциал, Украина бы могла в настоящее время шантажировать весь мир.