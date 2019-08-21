Макрон и Трамп стали инициаторами приглашение России на саммит G7

Президент Франции Эмманюэль Макрон и американский лидер Дональд Трамп согласились, что Россию нужно пригласить на саммит G7 в 2020 году, сообщает CNN со ссылкой на источник.

Высокопоставленный представитель американской администрации сообщил телеканалу, что Трамп и Макрон в ходе телефонного разговора согласились, что хотят пригласить Россию на саммит в 2020 году. По данным источника, предложение поступило именно от лидера Франции, а американский президент поддержал его. Трамп планирует обсудить эту тему с другими лидерами в предстоящие выходные на саммите G7 в Биаррице, отмечает телеканал.

Накануне Трамп заявил, что назвал формат G8 с участием России более уместным и назвал присутствие российской стороны в «Большой восьмерке» целесообразным. Лидер США указал, что в развале G8 виноват его предшественник Барак Обама, который, по мнению Трампа, понял, что российский президент Владимир Путин «переиграл его».

19 августа состоялись переговоры Путина и Макрона в резиденции в Форте Бергансон. В ходе встречи, которая продолжалась более трех часов, они обсудили ситуацию в Сирии и иранскую сделку, а также встречу в «нормандском формате» по Украине. Кремль позитивно оценил встречу лидеров. Макрон позднее опубликовал в Facebook пост на русском языке, в котором назвал Россию «глубоко европейской страной» и отметил прогресс между Москвой и Парижем по многим вопросам.

Формат «Большой восьмерки», существовавший с 1998 года, сократился до G7 на фоне аннексии Крыма Россией. Тогда лидеры решили не ехать на очередной саммит в Сочи и собрались в Брюсселе без российской стороны.