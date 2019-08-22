В Евросоюзе выступили против воссоздания G8

Евросоюз выступает против воссоздания «Группы восьми» (G8, «большая восьмерка») за счет присоединения к G7 России до выполнения ей ряда условий, заявил Reuters высокопоставленный источник в структурах ЕС. По его словам, причины, по которым формат G8 прекратил свое существование в 2014 году, по-прежнему в силе, и воссоздание «Группы восьми» в этих условиях было бы проявлением слабости.

«Приглашение России на встречи семерки без выполнения ею условий было бы контрпродуктивным, признаком слабости», — цитирует заявление чиновника ЕС «РИА Новости».

Источник ТАСС в европейских дипломатических кругах также отметил, что входящие в G7 страны ЕС (Великобритания, Германия, Италия, Франция) могут поддержать возвращение России лишь при условии выполнения ей минских соглашений.

«Европейский совет в 2015 году принял решение о невозможности возвращения к прежним отношениям с Россией до выполнения минских соглашений. Этого принципа страны сообщества будут придерживаться при обсуждении возможности возвращения РФ в G7», — заявил он.

Формат «большой восьмерки» существовал с 1998 года, в G8 входили Россия, Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. После аннексии Крыма в 2014 году западные страны объявили о прекращении своего участия в «Восьмерке» и переходу к формату G7 с тем же составом, за исключением России.

20 августа президент США Дональд Трамп предложил вернуть Россию в G8, назвав такой формат более уместным.

Очередной, 45-й по счету саммит лидеров G7, пройдет 24-26 августа во французском городе Биарриц.