Страны G7 выделят Бразилии финансовую помощь для борьбы с пожарами

Бразилия получит 22 млн долларов для борьбы с лесными пожарами в Амазонии. Об этом договорились лидеры стран G7 во время саммита во французском Биаррице, передает Радио Свобода.
Так, лидеры Франции, Британии, Канады, Германии, Италии, Японии и Соединенных Штатов Америки во время саммита G7 договорились выделить бразильскому правительству финансовую помощь для борьбы с пожарами в амазонских лесах.
Французский президент Эммануэль Макрон отметил, что средства в размере 22 млн долларов будут немедленно выделены Бразилии. Он добавил, что Париж также готов оказать Бразилии военную помощь.
Кроме того, страны «Большой семерки» готовы поддержать более широкую инициативу для защиты лесов Амазонии, которую представят на заседании Генеральной ассамблеи ООН в сентябре 2019 года.
Напомним, ранее сообщалось, что на саммите G7 во Франции состоятся экстренные переговоры из-за масштабных лесных пожаров в бразильской Амазонии. Вопрос пожаров был внесен в повестку дня по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016