В повестку дня Рады включили снятие депутатской неприкосновенности

В повестку дня первого заседания Верховной рады Украины нового созыва включили законопроект о
снятии депутатской неприкосновенности. Соответствующее решение приняли на заседании подготовительной депутатской группы, передает корреспондент РБК-Украина.
По словам главы подготовительной группы Дмитрия Разумкова, в повестку дня включили законопроект 7203. Как отметил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, этот законопроект будет 11 пунктом в завтрашней повестке.
Отметим, законопроект был инициирован фракцией БПП в парламенте минувшего созыва. Он предлагает внести изменения в статью 70 Конституции относительно неприкосновенности народных депутатов.
Ранее в партии «Слуга народа» выразили уверенность, что законопроект 7203 сможет получить необходимое конституционное большинство голосов депутатов.
До этого также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский выступает за принятие Верховной радой именно этого законопроекта, который предусматривает снятие неприкосновенности с 2020 года. В июне 2018 года Конституционный суд одобрил проект об отмене неприкосновенности нардепов.
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