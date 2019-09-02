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В Украине рекордно вырос спрос на новые автомобили

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В Украине рекордно вырос спрос на новые автомобили

В августе украинцы приобрели и зарегистрировали 8,3 тысячи новых легковых автомобилей — это на 12,5% больше по сравнению со спросом годом ранее, и лучший результат для внутреннего рынка за последние 19 месяцев.

Об этом сообщает Укравтопром.

«За прошедший летний сезон в Украине свои первые номера получили 22,4 тыс. новых легковых машин. В результате это лето стало самым „урожайным“ после 2013 года, когда было зарегистрировано 55 тыс. новых авто», — отметили в Укравтопроме.

Так, больше всего в прошлом месяце было зарегистрировано автомобилей французской марки Renault (1422 шт.) Это на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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На втором месте — Toyota (1175 машин).

На третьем месте — Kia (817 авто, что на 71% превышает прошлогодний спрос).

Четвертую строчку августовского рейтинга заняла Skoda (601 авто и +49%).

Также в пятерке лидеров, несмотря на 5% падение регистраций, удержался Nissan (472 авто).

Кроме того, в Топ-10 рынка новых легковых авто отчетного месяца вошли: Volkswagen (453 авто, +45%); Hyundai (381 авто, −16%); Mazda (232 авто, −26%); Audi (219 авто, +103%); Suzuki (200 машины, −28%).

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Бестселлером августа вновь стал автомобиль KIA Sportage (711 покупателей).

Всего с начала года рынок новых легковых автомобилей достиг показателя 54,6 тыс. шт., это на 2% больше, чем годом ранее, отметили в Укравтопроме.

Укравтопром, авторынок
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