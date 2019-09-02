Зеленский уволил Муженко с военной службы

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Виктора Муженко с военной службы. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Соответствующий указ был обнародован 2 сентября.

«Уволить генерала армии Украины Муженко Виктора Николаевича с военной службы в запас в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды», — говорится в указе № 645/2019.