Порошенко сегодня не придет на допрос в ГБР

Пятый президент Украины Петр Порошенко не прибыл на допрос в Государственное бюро расследований во вторник, 3 сентября. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, допрос Порошенко был запланирован на 14:00, а перед ним под зданием бюро проходила акция протеста. Однако адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что экс-президент не собирается участвовать в сегодняшнем допросе по «многим уважительным причинам».

«К сожалению, ГБР не дает должных объяснений, какие у них есть вопросы к Порошенко», — отметил Головань.

Предполагалось, что на сегодняшнем допросе следователи могли использовать полиграф.