В ГБР получили заявление от Портнова относительно госизмены Порошенко

Государственное бюро расследований (ГБР) во вторник утром получило заявление от бывшего заместителя главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрея Портнова, в котором он просит ГБР внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовных правонарушениях, вероятно, совершенных пятым президентом Украины Петром Порошенко и другими лицами.

«Получили заявление от Портнова», — сказали агентству «Интерфакс-Украина» в ГБР.

Как сообщалось, Портнов сообщил, что направил в ГБР «первое заявление о преступлении», которое усматривает в действиях Порошенко в ноябре 2018 года.

«Считаем его причастным к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышении власти и служебных полномочий», — написал Портнов на своей странице в соцсети Фейсбук.

Он просит ГБР внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовных правонарушениях, предусмотренных ст.ст. 109, 111, 426-1 Уголовного кодекса Украины, вероятно, совершенных Порошенко и другими лицами во время действий, связанных с осуществлением перехода корабельной группы ВМС ВСУ с Черного в Азовское море, и начать досудебное расследование.

«Допросить ... П.А.Порошенко, членов Совета национальной безопасности и обороны Украины, начальника Генерального штаба — главнокомандующего Вооруженных сил Украины, командующего Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и других лиц, которые могли быть причастны к соответствующим событиям», — сказано в заявлении.