ГБР перенесло допрос Порошенко по делу о госизмене, - СМИ

Допрос экс-президента Петра Порошенко по делу о госизмене во врем подписания Минских соглашений, который должен был состояться сегодня, 2 января, перенесли на 24 января.

Об этом сообщает Страна со ссылкой на источник в Государственном бюро расследований (ГБР).

В повестке для бывшего президента, которая оказалась в нашем распоряжении, кратко описана фабула преступления, в котором подозревается Порошенко:

«пятый президент Украины Порошенко Петр Алексеевич 11-12 февраля 2015 года в ходе подготовки проведения переговоров по содержанию документа под названием „Комплекс мер, направленных на выполнение Минских соглашений“ совершил государственную измену, то есть деяния, умышленно совершенные гражданином Украины в ущерб суверенности, территориальной целостности, обороноспособности, государственной, информационной и экономической безопасности Украины, с признаками преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК Украины».

Издание сообщает, что в то же время по другим делам Порошенко назначены допросы и в другие дни января. Его ждут следователи также 9, 16 и 23 января. Отметим, что с 1 января в Украине уже не действует депутатская неприкосновенность. И Порошенко, в случае неявки на допрос, может быть доставлен принудительно.

ГБР проводит досудебное расследование в рамках 12 уголовных производств, в которых фигурирует бывший Президент Петр Порошенко.