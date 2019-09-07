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Агентство Fitch улучшило кредитный рейтинг Украины

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Агентство Fitch улучшило кредитный рейтинг Украины

Кредитное рейтинговое агентство Fitch Rating повысило долгосрочный и краткосрочный кредитный рейтинг (IDR) Украины в иностранной и национальной валютах с B- до B и улучшило прогноз со стабильного на положительный. Как сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины, соответствующее решение было принято 6 сентября.

Кредитное агентство Fitch отмечает, что Украина продемонстрировала возможность вовремя получить доступ к внешнему финансированию государственного бюджета, улучшив макроэкономическую стабильность и уменьшив государственный долг, в то время как сокращение избирательного периода уменьшило политическую неопределенность.

Fitch прогнозирует дальнейшие положительные сдвиги в кредитоспособности государства, учитывая ожидания в продолжении макроэкономической политики и обязательства нового правительства проводить структурные реформы и взаимодействовать с международными финансовыми организациями.

В отчете агентства говорится, что очень большая популярность президента Владимира Зеленского и контроль правительства и парламента со стороны его партии предоставляет правительству уникально сильную позицию для продвижения своей политики, ориентированной на реформы.

Недавно сформированное правительство во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком включает технократичных, прозападных и ориентированных на реформы министров.

Fitch отмечает, что министр финансов Украины Оксана Маркарова, оставаясь на своей должности, поддерживает продолжение политики, направленной на уменьшение макроэкономических дисбалансов и улучшение макроэкономической стабильности.

Аналитики агентства также отметили, что высокая вероятность продолжения участия Украины в программе МВФ будет способствовать доступу к официальному и рыночному финансированию, которые необходимы для выполнения крупных выплат по государственному долгу в 2020-2021 годах и послужит основой для политики и реформ, которые помогут в дальнейшем экономическом росте.

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Основными факторами, которые могут отдельно или вместе повлиять на повышение рейтинга в будущем, являются: повышение уровня международных валютных резервов и гибкости внешнего финансирования; совершенствование структурных показателей, таких как стандарты государственного управления; перспективы большего экономического роста при сохранении улучшенной макроэкономической стабильности; дальнейшее уменьшение государственного долга и улучшение структуры долга.

Fitch Ratings
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Комментарии (1)
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Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 35 минут назад

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