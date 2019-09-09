Стала известна дата трехсторонних переговоров по газу

Переговоры ЕС-РФ-Украина по газоснабжению согласованы на 19 сентября в Брюсселе, сообщил в понедельник «Интерфаксу» источник в Европейской комиссии.

«Да, подтверждаю, что стороны договорились встретиться в Брюсселе 19 сентября», — сказал собеседник агентства.

Напомним, что ранее Еврокомиссия предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.