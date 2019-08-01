Еврокомиссия предложила России и Украине заключить контракт на транзит газа на 10 лет

Еврокомиссия предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года, это предложение будет обсуждаться на трехсторонних министерских переговорах, которые ЕК предложила провести 16 сентября. Об этом сообщил в четверг ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

31 декабря 2019 года истекает срок действия десятилетнего газового контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом», и к этому же моменту планируется запуск «Северного потока — 2», который снизит зависимость России от украинского маршрута.

«Замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович на прошлой неделе направил в Москву и Киев письма с предложениями провести в Брюсселе 16 сентября трехсторонние министерские переговоры по условия транзита и поставок газа через Украину с 1 января 2020 года. Официально дата еще не утверждена, но обе стороны уже заявили о принципиальном согласии провести переговоры», — заявил он.

В то же время, по его словам, если участники встречи с российской и европейской стороны уже определены — это глава Минэнерго РФ Александр Новак и Шефчович, то вопрос о делегации Украины пока остается открытым, учитывая формирование нового правительства после парламентских выборов. Ранее в консультациях со стороны Украины участвовал глава МИД Павел Климкин.

«Главной темой трехсторонних переговоров станет предложение Еврокомиссии подписать газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года, — заявил он. — Это предложение было озвучено на предыдущей встрече — в январе в Брюсселе, и у сторон было достаточно времени, чтобы его обдумать. В данном случае приоритетом является предсказуемость условий поставок и транзита для всех игроков».

Отметим, что российская сторона ранее декларировала желание заключить новый контракт лишь на один год.