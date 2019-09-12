Нацбанк немного снизил гривну

Национальный банк Украины на четверг, 12 сентября, ослабил официальный курс гривны на 9 копеек – до 24,9688 грн за доллар против 24,8823 грн за доллар в среду.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,4732 грн против 27,4700 грн накануне.