К Филатову пришли с обысками, тот кивает на «нечистоплотного олигарха»

В городском совете Днепра 13 сентября правоохранители проводят следственные действия.

«Правоохранители были в мэрии. Вели себя корректно. Службы сотрудничают со следствием. Если кто-то виноват — ответит по закону. А если это политический заказ нечистоплотных олигархов (а похоже на это), то это тоже станет ясно совсем скоро. Работаем», — написал мэра Днепра Борис Филатов в Facebook.

В свою очередь прокуратура Днепропетровской области подтвердила, что следственные действия связаны с уголовным производством, открытым за нарушения во время капитального ремонта Центрального моста.

Отмечается, что нескольким должностным лицам горсовета готовятся вручить уведомление о подозрении. В частности, заместителю городского головы Днепра Михаилу Лысенко, курировавшему вопрос реконструкции моста.

По данным СМИ, правоохранителей пытались не пускать на некоторые этажи здания городского совета.