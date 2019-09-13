К Филатову пришли с обысками, тот кивает на «нечистоплотного олигарха»

В городском совете Днепра 13 сентября правоохранители проводят следственные действия.
«Правоохранители были в мэрии. Вели себя корректно. Службы сотрудничают со следствием. Если кто-то виноват — ответит по закону. А если это политический заказ нечистоплотных олигархов (а похоже на это), то это тоже станет ясно совсем скоро. Работаем», — написал мэра Днепра Борис Филатов в Facebook.
В свою очередь прокуратура Днепропетровской области подтвердила, что следственные действия связаны с уголовным производством, открытым за нарушения во время капитального ремонта Центрального моста.
Отмечается, что нескольким должностным лицам горсовета готовятся вручить уведомление о подозрении. В частности, заместителю городского головы Днепра Михаилу Лысенко, курировавшему вопрос реконструкции моста.
По данным СМИ, правоохранителей пытались не пускать на некоторые этажи здания городского совета.
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