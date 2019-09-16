Разумков обещает новый избирательный кодекс с открытыми списками

В Верховной Раде подготовят новый вариант Избирательного кодекса, который закрепит пропорциональную систему с отрытыми списками.
Об этом сказал спикер Рады Дмитрий Разумков в парламенте, передает УП.
«В любом случае будет новый вариант: или доработанный прошлый, или новый Избирательный кодекс. Потому что с одной стороны надо сделать качественный документ, качественный закон, по которому после этого можно будет проводить нормальные выборы в Украине, но — на это уйдет некоторое время. Поэтому говорить, что это будет скоро — не очень корректно», — отметил он.
«Эта дискуссия актуальна, потому что следующие выборы начинаются после того, как заканчиваются предыдущие, поэтому заниматься подготовкой закона нужно заблаговременно», — заявил он.
На вопрос, будет ли в новом законе закладываться пропорциональная система с открытыми списками, Разумков сказал: «Думаю, что да».
Он добавил, что согласно последним опросам, 66% людей хотят, чтобы выборы были именно по пропорциональной системе.
В то же время спикер Рады не смог ответить, появится ли новый Избирательный кодекс к Новому году. Он выразил надежду, что это будет сделано как можно скорее, но скорость не повлияет на качество.
Напомним, что 13 сентября президент Владимир Зеленский ветировал Избирательный кодекс, принятый прошлым составом Рады.
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